Scivola sul sentiero, in ospedale una 74enne

Attorno alle 11.30 il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dalla Centrale del Suem di Vicenza, per un'escursionista che si era fatta male, mentre in compagnia dei familiari percorreva il Sentiero Excalibur. La 74enne di Marano Vicentino, che era caduta in un tratto di bosco reso scivoloso dalle piogge di ieri e aveva riportato un probabile trauma alla caviglia, è stata subito raggiunta dai primi soccorritori di Tonezza, poi affiancati da un'altra squadra arrivata da Arsiero. Una volta stabilizzatale la gamba, l'infortunata è stata imbarellata, trasportata per circa 500 metri fino alla strada e lì trasferita nell'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Santorso.