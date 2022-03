Scivola in un sentiero e si frattura la caviglia: 55enne salvata dal soccorso alpino

Attorno alle 12.20, la Centrale del Suem di Treviso ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane per un'escursionista scivolata sul sentiero in località Credazzo a Farra di Soligo. La donna, M.T., 55enne di Zugliano (VI), che si trovava con altre persone e aveva riportato una probabile frattura alla caviglia, è stata così raggiunta a piedi da una squadra di soccorritori e dal personale sanitario dell'ambulanza. Dopo che le è stato stabilizzato il piede, la squadra la ha imbarellata e calata 50 metri dal punto in cui si trovava, per poi trasferirla sulla jeep sottostante. Trasportata alcune centinaia di metri fino alla strada, l'infortunata è stata affidata all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale.