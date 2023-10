Scivola e si infortuna, recuperata dal Soccorso alpino

Domenica, poco prima delle 18, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un'escursionista scivolata lungo un sentiero nel bosco in località Malga Pian della Casaretta. Risaliti alla posizione dalle coordinate ricevute, i soccorritori hanno raggiunto a piedi la 61enne di Loria (TV), che stava rientrando assieme al marito e al loro cane quando si era fatta male. Prestate le prime cure per una probabile frattura alla gamba, la squadra ha imbarellato la donna, per poi trasportarla 500 metri fino alla jeep e con quella alla strada asfaltata. Trasferita sull'ambulanza, l'infortunata è stata condotta all'ospedale di Asiago. I soccorritori hanno quindi accompagnato il marito a riprendere l'auto.