Paura nella notte, giovane scivola nel Brenta: salvato dai Vigili del fuoco

Un giovane scivolato nell’argine del Brenta in località Londa a Valstagna, è stato portato in salvo dai Vigili del fuoco. È successo la notte scorsa, alle 3 di sabato 11 maggio, quando il malcapitato è caduto lungo l’argine, cinque metri più in basso, rimanendo ferito, ma riuscendo a rimanere aggrappato alla vegetazione.

I Vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa, si sono calati con tecniche SAF (Speleo Alpini Fluviali), riuscendo a raggiungere il giovane, che è stato messo in sicurezza, recuperato e portato sul piano stradale. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Presenti sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.