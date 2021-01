Scippi e rapine con la moto da cross, giovane sfida la polizia: identificato e arrestato

Una sequenza di reati impressionanti, perché commessi tutti in un pomeriggio, quello del 12 gennaio. Alle 15:05 rapina a Piovene Rocchette; alle 15:20 furto con strappo a Carrè; alle 15:27 rapina a Carrè; alle 15:45 furto su un'augo a Piovene Rocchette; alle 15:50 tentato furto su autovettura a Piovene Rocchette. A commetterli sarebbe stato Nizar Lemma, 18enne residente a Thiene, denunciato per tutti gli episodi. Il giovane è stato arrestato poco prima delle 14 di venerdì dalla polizia locale dopo vari servizi di appostamenti e dopo un rocambolesco tentativo di fuga. Il ragazzo era ricercato da una settimana.

La vicenda

Tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato 09 gennaio, quando una pattuglia della polizia locale nordest vicentino si è avvicinata per un controllo ad un gruppo di giovani che stazionava in via Cinquevie a Zugliano. Vedendo l'avvicinarsi della pattuglia, un giovane che indossava un casco bianco, ha avviato il motociclo sul quale era in sella, allontanandosi velocemente. La targa del motociclo rilevata dagli agenti risultava però contraffatta.

Successivamente, in altre successive situazioni nelle quali la polizia locale era impegnata in controlli del territorio, lo stesso conducente del motociclo si avvicinava agli agenti, con atteggiamento di sfida, talvolta impennando la moto, per poi darsi alla fuga. Anche in considerazione delle notevoli prestazioni e dell'agilità della moto da cross, qualsiasi tentativo di inseguimento veniva omesso al fine di non creare pericolo agli utenti della strada. In una circostanza, però, uno degli operatori è riuscito a riconoscere, nella parte del viso non coperto dal casco, un giovane residente a Thiene già noto alla polizia locale per altri fatti.

Vari sopralluoghi eseguiti presso l'abitazione del soggetto hanno permesso di appurare che il motociclo non era presente, nè nell'area del domicilio, nè nelle vicinanze. Grazie ad una serie di controlli incrociati, la polizia è però riuscita a risalire alla vera targa del motociclo, che risultava essere un KTM 250 due tempi, rubato a Thiene in data ai primi di dicembre. Al 13 dicembre le amministrazioni comunali di Carrè e Piovene Rocchette hanno poi informato la polizia locale del fatto che il giorno prima erano state perpetrate una rapina ed un furto con strappo a Carrè ed una rapina a Piovene Rocchette, da parte di 2 persone in sella ad una moto da cross che risultava avere la targa contraffatta oggetto di ricerca. La polizia locale "nordest vicentino" ha allora iniziato a pedinare costantemente il sospettato. Ieri il cerchio veniva chiuso.

Varie pattuglie in abiti borghesi hanno bloccato il giovane sospettato in via Meucci di Thiene, ove era fermo con la "KTM 250". Nel vedere uno degli agenti avvicinarsi velocemente, il motociclista ha avviato il motore ma, non avendo il tempo di innestare la marcia, ha gettato la moto addosso al poliziotto, guadagnando la fuga a piedi dalla parte opposta. Incurante del fatto che un altro agente gli si fosse posto davanti, il fuggitivo ha tentato di sfondare il blocco utilizzando come ariete il casco che indossava.

I due sono finiti a terra, ma sono stati subito raggiunti da altri agenti che hanno bloccato il fuggitivo, poi identificato appunto in Lemma. Il giovane, peraltro in possesso di 4 grammi di marijuana che deteneva per uso personale, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Vicenza, Alessia La Placa, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonchè denunciato per ricettazione del motociclo e contraffazione della targa del motociclo. È stato inoltre denunciato per tutti i reati perpetrati nel pomeriggio di martedì 12 gennaio, e cioè: 1 rapina ed 1 furto con strappo a Carrè; 1 rapina e 2 furti su auto a Piovene Rocchette; reati per i quali sono in corso accertamenti per l'identificazione dei complici.

Il 18enne è stato anche sanzionato per varie infrazioni al codice della strada, tra le quali "guida senza patente", oltre alla segnalazione alla prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti. La moto, il casco, occhiali tecnici da motocross ed anche lo smartphone in uso al giovane sono stati sequestrati.