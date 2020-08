Scippo in piena notte nel centro storico: coppia di malviventi aggredisce 41enne

Scippo in piena notte ai danni di un 41enne. L'episodio, che ha visto l'intervento dei carabinieri di Vicenza, è accaduto alle 1 di venerdì in contra’ Oratorio dei Proti nel cuore storico di Vicenza.Vittima del furto con strappo un 41enne residente nella stessa via.

Dai primi accertamenti svolti dai militari l’uomo, mentre stava rincasando a piedi, è stato avvicinato da due individui e, mentre uno lo tratteneva, il secondo gli ha sottratto lo zaino che teneva a tracolla contenente documenti ed effetti personali.

La coppia di malfattori si è poi dileguava velocemente a piedi nelle vie circostanti. La vittima, che non ha subito lesioni, dopo essersi ripreso ha contattato il 112 che ha provveduto ad inviare la pattuglia. Le successive verifiche da parte dei carabinieri nella zona dell’evento non hanno portato al rintraccio degli autori. Le indagini sono in corso anche attraverso la verifica della presenza di sistemi di videosorveglianza.