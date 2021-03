Scippa il cellulare a un minorenne, 42enne arrestato dalla polizia locale

Nel pomeriggio di domenica, poco prima delle 19, una pattuglia della polizia locale è stata fermata da un 14ennne che ha riferito di essere stato derubato del proprio Iphone plus 7 da parte di un individuo che glielo ha strappato dalle mani mentre era seduto su una panchina con due amici. L'episodio è avvenuto in viale delle Fosse a Bassano. Il malvivente si è avvicinato ai ragazzini in bicicletta e, dopo essersi impossessato dello smartphone, si è allontanato in fretta verso viale Venezia.

Gli agenti, dopo aver accompagnato a casa il 14enne, hanno localizzato il telefonino attraverso il sistema gps e assieme ai genitori si sono recati sul posto indicato dalla geolocalizzazione, ovvero il quartiere Rondo-Brenta. Arrivate sul luogo, due pattuglie hanno notato un uomo seduto su una panchina e hanno composto il numero del cellulare rubato, che ha iniziato a squillare nelle tasche del soggetto individuato. A quel punto, messo alle strette, lo scippatore ha consegnato l'Iphone agli operatori e nei suoi confronti è scattato il fermo di polizia.

L'uomo, A.M., bassanese di 42 anni con precedenti per reati legati agli stupefacenti, è stato condotto in camera di sicurezza della centrale della polizia locale di Bassano fino a lunedì. Il successivo processo per direttissima nei suoi confronti ha convalidato l'arresto con l'obbligo di firma nella sede dei vigili.