In fuga dalla polizia dopo lo scippo provocano due incidenti: feriti turisti vicentini

Due turisti vicentini, in vacanza a Latina, sono rimasti vittima di un incidente provocato da un'auto in fuga dalla polizia.

Come riportano i colleghi di Latinatoday è accaduto tutto nella tarda mattinata di venerdì 7 agosto. Protagonisti tre scippatori che aver derubato una donna della borsa, con all’interno documenti, cellulare, carte di credito e circa 75 euro, nell'intento di sfuggire dalla polizia, si sono schiantati contro due vetture, una delle quali in sosta.

Lo scippo è avvenuto nella zona di via Isonzo, poi i tre sono saliti su una Ford Focus e si sono dati alla fuga; scattato l’allarme al 113 i tre sono stati intercettati da una pattuglia della Squadra Volante che si è messa all'inseguimento, terminato poco dopo lungo strada Acque Alte, la via che porta da Borgo Piave verso Borgo Podgora.

La vettura con i tre scippatori si è prima schiantata contro un'auto, con a bordo due vicentini in vacanza a Latina, che si stava immettendo in strada; il conducente, è stato portato all'ospedale Santa Maria Goretti, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Lo schianto però non ha fermato i fuggitivi che poco dopo hanno urtato un'altra auto in sosta con a bordo due ragazze.

La fuga è quindi continuata a piedi ma i poliziotti sono riusciti a fermare uno dei tre, un 47enne di orgini peruviane che è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso dei rilievi svolti dalla polizia, all’interno della Ford Focus è stata ritrovata la borsa appena rubata e altre borse da donna, probabile provento di altri scippi. L'auto è stata sottoposta a sequestro per essere analizzata dalla Scientifica; e da qui potrebbero arrivare elementi utili come tracce o impronte digitali che potrebbero portare ai due complici del 47enne.