Scippa la borsa ad una 66enne e la fa cadere a terra: rintracciato e arrestato dai carabinieri

Un 22enne, nella tarda serata di giovedì, è stato arrestato dai carabinieri per furto con strappo.

Il giovane, vicentino, aveva scippato della borsa una 54enne che si trovava in bici in via Gamba, a Vicenza. A seguito del furto la donna è finita a terra riportando ferite alla spalla giudicate guaribili in tre giorni.

Alcuni passanti, sentendo le grida della donna che nel frattempo si era rifugiata in un centro massaggi cinese, hanno allertato il 112. Arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri, si sono attivate subito le ricerche del giovane che nel frattempo si era dileguato a piedi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri in via della Pace, in possesso del cellulare rubato alla vittima. L'arrestato, terminate le formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza di Montecchio Maggiore in attesa del rito direttissimo.