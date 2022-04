Scatta l'allarme antincendio, capannone invaso dalla schiuma: feriti due operai

Poco prima delle 9 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Lavoro a Malo all’interno di un capannone adibito a magazzino di una ditta di lavorazione di materiale plastico per l’attivazione dell’impianto antincendio che ha prodotto un’enorme quantità di schiuma: due operai feriti. I pompieri arrivati da Schio, hanno prestato il primo soccorso ad uno degli operai travolto dalla schiuma fino all’intervento dei sanitari del SUEM.

Ferito ad una mano anche un altro operaio. Al momento dell’attivazione anomala dell’impianto antincendio all’interno del capannone di oltre 1200 mq erano presenti cinque operai che si apprestavano ad iniziare l’attività lavorativa. Sul posto il personale dello Spisal, la polizia locale e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate alle 14, dopo le verifiche tecniche per cercare di determinare le cause dell’incidente.