Rapina una gelateria con il coltello e la mascherina anti Covid: indagini dei carabinieri in corso

È entrato in gelateria con un coltello e con il viso travisato da una mascherina anti-Covid mentre il personale stava per chiudere il locale. Dopo aver minacciato i dipendenti, ha preso il registratore di cassa contenente poche banconote (ma il bottino è ancora da quantificare) ed è fuggito a piedi. La rapina è avvenuta verso le 22:45 al "Baloo" in via Rovereto sulla strada provinciale 46 del Pasubio a Schio.

Sul posto sono arrivati repentinamente i carabinieri di Schio ma l'uomo, che secondo le testimonianze era un italiano sui 40-50 anni , ha fatto perdere le proprie tracce, forse atteso da un complice in auto. I militari stanno svolgendo indagini per cercare di stringere il cerchio sul rapinatore, attraverso le immagini dei filmati della videosorveglianza e i testimoni presenti. Non è escludo che l'episodio sia legato a un'altra rapina, avvenuta sempre a Schio. Anche in quel caso un criminale armato di coltello si è fatto consegnare l'incasso al punto vendita Maxi Zoo, in viale Europa Unita.