Ruba il portafoglio dal tavolino di un bar, ladro fermato da due giovani: arrestato dai carabinieri

A Schio, nella notte tra giovedì e venerdì, i militari hanno arrestato per rapina impropria, lesioni personali e porto abusivo di armi K.E. 45enne marocchino. Il soggetto, dopo aver asportato con destrezza un portafoglio da un tavolino di un bar del centro di Schio, è fuggito a piedi, venendo inseguito da alcuni giovani che avevano assistito al furto, che riuscivano a fermarlo in via Pasini. Durante le fasi del fermo, l’autore del furto, dapprima ha estratto un coltello, per poi mordere a un braccio e a una spalla due giovani che erano riusciti a fermarlo – che riportavano delle lievi lesioni refertate presso il pronto soccorso dell’ospedale Altovicentino di Santorso.

Sul posto è intervenuta con urgenza una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, precedentemente allertata al numero di emergenza 112. I militari hanno sequestrato al criminale un coltello multiuso con lama lunga sette centimetri: condotto presso gli uffici di via Maraschin, al termine delle formalità di rito, K.E. è stato condotto in carcere a Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vicenza su richiesta della procura berica.