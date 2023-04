Schianto tra un’auto e un camion, muore una 43enne

A mezzogiorno di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 1 in Via Vicenza ad Arzignano per un incidente stradale semi frontale tra un autocarro e un’auto: deceduta l’automobilista. I pompieri accorsi da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Lancia Y, finita dopo lo scontro contro il guardrail, la conducente. La donna è stata a lungo rianimata dai sanitari del Suem, arrivati anche con l’elisoccorso, purtroppo il medico ha dovuto dichiarare la morte della 43 enne. Illeso, ma sotto shock l’autista dell’autocarro. La polizia locale e i carabinieri hanno deviato il traffico, la strada al momento ancora chiusa per ultimare i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13:30.