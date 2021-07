Schianto tra due auto: gravi madre e figlia

Alle 18:35, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Cicogna in Via Vicentina a Pojana Maggiore per lo scontro tra due auto: tre feriti, di cui due gravi.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, ed estratto non senza difficoltà utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici, due donne: mamma e figlia, rimaste incastrate nella Peugeot finita parzialmente rovesciata nel campo agricolo.

Le due donne, di Montagnana, sono state stabilizzate dai sanitari del SUEM e trasferite in elicottero e ambulanza in ospedale. Leggermente ferito l’autista della Volkswagen Golf. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 20:00 circa.