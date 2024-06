Schianto tra due auto, ferita una donna

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 11:30 del 6 giugno, per un incidente stradale in via Calvi, a Vicenza, che ha coinvolto due auto: ferita una donna.

Dopo aver mezzo in sicurezza i mezzi, la squadra dei vigili del fuoco arrivata dalla centrale, ha estratto la donna alla guida dell’auto, ribaltatasi dopo lo scontro con un Fiat Fiorino, alimentato a metano.

La donna è stata persino cura dal personale sanitario del Suem. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il Fiorino, chiudendo la valvola di sicurezza del gas.

Le operazioni di soccorso sono terminate alle 12:30 circa.