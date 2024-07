Schianto tra due auto al semaforo

Alle 17:15 di martedì 2 luglio, a Dueville, G.P. uomo 50enne della zona, alla guida di una Peugeot Boxer stava percorrendo viale della Repubblica con direzione di marcia verso sud. Giunto all'altezza dell'intersezione con via Mazzini, dove il semaforo era lampeggiante, per cause in corso di accertamento entrava in collisione con l'autovettura Fiat Scudo condotta da N.A. 53enne di Caldogno che circolava su quest'ultima via con direzione verso il centro di Dueville. A seguito della collisione l'autovettura Fiat Scudo perdeva il controllo salendo sull'aiuola spartitraffico e danneggiando la segnaletica stradale ivi installata.

Le parti non riportavano lesioni personali. Rilievi e regolazione traffico a cura della Polizia Locale Nordest Vicentino.