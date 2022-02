Schianto tra 2 auto: un ferito

Poco prima delle 14:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ghisa a Montecchio Maggiore per un incidente tra due auto: un ferito

Un’Audi A4 per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta investendo sul fianco posteriore un’altra auto per poi finire contro un platano. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’autista dell’Audi è stato preso in cura dai sanitari del Suem per essere portato in ospedale. Illesa la coppia a bordo dell’altra auto.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.g