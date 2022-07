Schianto moto-autocarro: centauro muore in ospedale

Alle ore 15,40 circa di venerdì 22 luglio 2022, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale di Schio sono intervenute a Santorso in cia Europa per il rilievo di un sinistro stradale con ferito. Un motociclo Kawasaki condotto da F

Luciano Filippi, residente a Schio, stava percorrendo via Europa a Santorso con direzione Schio. Giunto all'altezza del civico 45, per cause in corso di accertamento, urtava contro un autocarro Ford (quest'ultimo proveniente da Schio) intento a svoltare all'interno del suddetto civico. Ad avere la peggio il conducente del motociclo che è stato ricoverato in prognosi riservata presso l'Ospedale di Santorso. Nella mattinata odierna Filippi è deceduto presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza (non sono note le cause). I mezzi sono stati sequestrati e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.