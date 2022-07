Schianto fatale in Istria, muore una coppia: lei è vicentina

Schianto fatale in Istria: morti due centauri italiani, lui di Jesolo e lei di Noventa Vicentina, anche se in un primo momento era stata data notizia che la donna fosse di Noventa di Piave, nel Veneziano. È successo venerdì sulla strada Pisino-Vermo, nell'Istria centrale. La moto su cui viaggiavano è rimasta coinvolta in uno schianto frontale con un furgone verso le 13, su cui alla guida c'era un 58enne croato che in base ai primi rilievi avrebbe fatto un sorpasso pericoloso per cui successivamente è stato denunciato.

Come riporta la Voce del popolo, sulla moto Bmw c'erano il trevigiano di 46 anni, morto sul colpo, e la 39enne di Noventa Vicentina rimasta gravemente ferita e poi deceduta all’ospedale di Pola, in Croazia, dov'era stata portata d’urgenza. La duplice tragedia è stata causata da un violento impatto frontale con un furgone targato Fiume.