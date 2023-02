Schianto tra un'auto e un trattore, due persone ferite

Incidente stradale poco prima delle 19 di martedì in strada Postumia a Vicenza, a poco distanza dalla strada che conduce a Quinto Vicentino. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un trattore e un'auto: il mezzo agricolo è finito nel fossato adiacente alla strada, rovesciandosi. A causa dello schianto due persone sono rimaste ferite e soccorse dai sanitari del Suem che le hanno trasportate in ospedale con un'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e la polizia locale per i rilievi del sinistro.