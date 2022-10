Schiacciato dal furgone centrato da un mezzo pesante, il camionista aveva assunto stupefacenti

Si staglia l'ombra della droga sul terribile incidente accaduto il 4 febbraio del 2019 lungo la strada provinciale 308 che da Castelfranco Veneto porta a Resana e in cui ha perso la vita Alessandro Farronato, un operaio di 45 anni residente nel vicentino che si trovava trovava a bordo strada per eseguire dei lavori di manutenzione. Il responsabile della tragedia, un camionista 50enne di Ravenna (difeso dall'avvocato Valentina Spada) accusato di omicidio stradale, era infatti risultato positivo ai test tossicologici. Ma oggi, 21 ottobre, nel corso dell'udienza tenutasi innanzi al giudice Francesco Sartorio, non è apparso chiaro se l'assunzione di cocaina sia avvenuto precedentemente al sinistro, come sostenuto dalla Procura, o nei giorni antecedenti. In aula ha infatti deposto il medico del pronto soccorso intervenuto sul luogo della tragedia secondo cui l'autotrasportatore non avrebbe avuto nessuno dei sintomi tipici del consumo recente di droga.

