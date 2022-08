Scatolone abbandonato con 5 gattini dentro e poi sparito, l'Enpa: "Contattaci per i cuccioli e vergognati nel frattempo"

Uno scatolone abbandonato davanti alle poste di Mussolente, vicino alla chiesa, con la scritta: "Gattini in regalo" e con dentro 5 cuccioli e qualche crocchetta .La segnalazione arrivata all'Enpa di Bassano, con tanto di foto, ha fatto muovere l'associazione che è arrivata sul posto, ma nel frattempo la scatola era già sparita. L'episodio è accaduto sabato 13 agosto verso le 18:30. Sul fatto, l'Enpa ha pubblicato un post su Facebook denunciando l'accaduto: "Riteniamo vergognoso quanto accaduto, ci rivolgiamo a chi ha compiuto tale gesto:contattaci per sterilizzare quella povera mamma gatta. Contattaci per i cuccioli e vergognati nel frattempo", è il messaggio lanciato dai volontari.