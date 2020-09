Scarcerazione immediata di due arrestati per spaccio, Rucco: «Inaccettabile l'immobilismo del Ministro»

L'operazione antidroga compiuta dai carabinieri con l'ausilio degli agenti in borghese della polizia locale aveva coinvolto 25 uomini impegnati dalle 9 alle 18 di martedrì nelle zone critiche della città e si era conclusa con l'arresto di due spacciatori. Dopo la convalida, però, i due sono stati rimessi subito in libertà.

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha così commentato: «Ringrazio i carabinieri e la polizia locale per questa brillante operazione che però è stata subito frustrata dalle leggi dello Stato che ancora una volta non ci consentono di avere la certezza della pena per chi compie un reato. Durante il periodo di lockdown avevo scritto personalmente una lettera al Ministro degli Interni Luciana Lamorgese chiedendo urgentemente di rafforzare gli organici delle forze dell'ordine a Vicenza, di modificare gli strumenti legislativi e di dare più poteri di intervento ai sindaci. Purtroppo, da allora, non ho mai ricevuto alcuna risposta e questo è, francamente, inaccettabile. Ormai i cittadini stanno perdendo ogni speranza verso chi dovrebbe legiferare a favore dei cittadini».