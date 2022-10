Sostituzione di persona, denunciato 43enne

Aveva esibito un documento non suo. È questa la motivazione che ha portato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Schio a segnalare in stato di libertà un cittadino senegalese, il 43enne S.M., domiciliato nel mantovano.

La storia risale alla scorsa nottata, quella tra il 16 e il 17 ottobre, quando, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio esteso anche alle strutture ricettive, i militari hanno controllato un cittadino straniero che si era presentato in un albergo di Schio, esibendo come documento identificativo una carta di identità rilasciata da un comune della provincia di Mantova.

Emergendo nel corso del controllo sufficienti indizi per ritenere che la persona controllata non fosse quella i cui dati anagrafici risultavano dalla carta di identità, i carabinieri hanno condotto il soggetto negli uffici del Comando di via Maraschin, dove è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici. L’attività ha consentito di accertare, dal casellario centrale d’Identità, che le impronte digitali del soggetto controllato non erano riferibili al soggetto i cui dati anagrafici risultavano dalla carta di identità.

È stato così accertato che la persona che era stata ospitata in albergo aveva utilizzato un documento di identità di un suo conoscente, per non incorrere in controlli di polizia, poiché non in regola con il soggiorno sul territorio nazionale. I militari quindi hanno sequestrato il documento di identità e hanno segnalato il 43enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di sostituzione di persona.