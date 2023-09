Sbanda con il furgone in rotatoria, distrutto il leone in pietra: ferito l'autista

Nella notte tra giovedì e venerdì, poco prima delle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra viale Europa e via Domenico Veronese a Montecchio Maggiore per un furgone finito contro la rotatoria, che ha distrutto il Leone di San Marco in pietra al centro della rotatoria: ferito l’autista.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.