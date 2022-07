Sbagliano sentiero e finiscono in un canalone, escursionista 51enne si ferisce una gamba

Verso le 12.15 di domenica la centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Schio per un'alpinista che si era fatta male scendendo lungo un canale. Partiti per scalare la via Noaro nella zona del Vaio Stretto, sul Monte Cornetto, in cerca dell'attacco 4 rocciatori erano usciti dal sentiero iniziando a risalire un canale.

Resisi conto dello sbaglio, erano tornati sui loro passi, ma, in un tratto sconnesso interessato da una frana di sassi, la donna, A.L., 51 anni, di Vicenza, aveva messo male un piede riportando la sospetta frattura della tibia. Una squadra, guidata da uno dei compagni andatole incontro, ha raggiunto l'infortunata, le ha stabilizzato la gamba e l'ha caricata imbarella, per poi trasportarla lungo il canale fino al sentiero e da lì all'ambulanza, ferma sulla strada nelle adiacenze di Malga Cornetto e poi partita in direzione dell'ospedale di Santorso.