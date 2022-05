Sassi contro la vetrata della disco "per futili motivi": denunciati in 5

Cinque giovani tra i 18 e i 23 anni, già gravati da precedenti, sono stati denunciati per danneggiamento a seguito dei fatti avvenuti il 14 maggio scorso alla discoteca Custom di via Zamenhof, a Vicenza.

I cinque sono accusati di aver lanciato oggetti contro la vetrata della discoteca, per futili motivi. Si tratta di ragazzi residenti fuori provincia. I danni riportati dalla discoteca sono in via di quantificazione.