Sanzionati e allontanati tre parcheggiatori abusivi davanti all'ospedale

Prosegue l'attività della polizia locale sul fronte del contrasto ai parcheggiatori abusivi. Mercoledì mattina tre uomini sono stati sanzionati perché in modo insistente e minaccioso pretendevano compensi nell'area di sosta dell'ospedale San Bortolo.

I tre, senza fissa dimora tra i 25 e i 38 anni, sono stati individuati in via Rodolfi durante un blitz del personale in borghese del Nos e di agenti delle pattuglie antidegrado, scattato anche in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini. Alla vista degli agenti in divisa, i tre uomini hanno cercato di darsi alla fuga, gettando un pacchetto di sigarette che conteneva monete frutto dell'attività abusiva.

Due sono stati identificati e sanzionati, mentre per il terzo uomo, restio all'identificazione, è scattata anche la denuncia per rifiuto di declinare le generalità e per resistenza a pubblico ufficiale.

E' risultato pari a 33,50 euro il denaro in monete che il gruppo ha raccolto in circa un'ora di attività.