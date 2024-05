Salta sulle auto in sosta e rompe un finestrino, bloccato da polizia locale e carabinieri

Si è spogliato per strada e poi è salito, in evidente stato confusionale, sopra ai tetti delle auto in sosta, rompendo anche un finestrino. È successo nella mattinata di mercoledì in via Europa a Cavazzale di Monticello Conte Otto. Protagonista dell'episodio un giovane straniero residente a Schio che ha dato improvvisamente in escandescenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale Nordest Vicentino per calmare l'esagitato, il quale è stato soccorso da un'ambulanza del Suem, portato in ospedale e sedato.