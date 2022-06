Ruzzola nel bosco e si ferisce a un piede

Alle 11.30 di domenica il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dalla Centrale del Suem, per un escursionista scivolato in una scarpata in mezzo al bosco, nelle vicinanze della Chiesa del Restele. A.F., 60 anni, di Grisignano di Zocco , stava facendo un giro assieme alla moglie e alla figlia, quando era caduto sul pendio erboso, mettendo male un piede e riportando la probabile frattura della caviglia.

Un primo soccorritore del posto ha subito raggiunto l'infortunato, 300 metri sotto la strada, verificandone le condizioni. A lui si sono presto uniti altri nove volontari che lo hanno stabilizzato e preparato per il recupero, avvenuto da lì a poco grazie all'intervento dell'elicottero di Treviso emergenza. Calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di una ventina di metri, l'uomo è stato imbarellato e issato a bordo, per essere poi trasportato all'ospedale di Santorso. I soccorritori sono quindi risaliti sulla strada assieme alla moglie e alla figlia.