Rubano la colonnina del "Velo Ok", deferiti due diciottenni

Una bravata costata cara. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno deferito alla procura della Repubblica due giovanissimi del Bassanese, appena diciottenni, per il furto della colonnina “Velo Ok”.

L’indagine era stata avviata in seguito alla segnalazione pervenuta nella tarda serata del 2 settembre alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Bassano del Grappa da un abitante della zona, il quale aveva segnalato il furto, con un flessibile elettrico, della colonnina “Velo Ok” collocata lungo la via Piana d’Oriente di Mussolente, ad opera di due giovani.

Nel dettaglio l’uomo, rientrando a casa attorno alle 23:15, aveva sentito il rumore di un flessibile in azione ed allo stesso tempo aveva scorto in lontananza due sagome di giovani accovacciati in prossimità della colonnina dell’autovelox. Alcuni minuti più tardi aveva notato il transito di tre auto, a suo dire sospette, riuscendo anche a rilevare il numero di targa di una delle due.

Giunti sul posto, dopo la segnalazione pervenuta al 112, i carabinieri hanno constatato la sparizione della colonnina lungo la via Piana d’Oriente, con le vetture già dileguate.

L’attività d'indagine ha portato i carabinieri ad individuare con certezza l’autovettura segnalata dal testimone. E così la mattina seguente, appena giunti all’abitazione dell’intestataria del veicolo indicato, è stato possibile ricostruire con dovizia di particolari quanto accaduto la sera precedente: sei giovani, a bordo delle rispettive utilitarie, avevano percorso la via Piana d’Oriente di Mussolente e, arrivati all’altezza del civico 21, due di loro avevano tagliato la colonnina dell’autovelox con un comune flessibile a batteria, avevano caricato il voluminoso manufatto arancione nel bagagliaio della propria vettura, per poi condurlo ed occultarlo in un locale adibito a ricovero attrezzi della propria abitazione. I sei giovani, sono stati tutti identificati. I genitori erano ovviamente all’oscuro della i quanto avvenuto la notte appena trascorsa.

Nel frattempo la colonnina è stata prontamente recuperata e riconsegnata al sindaco di Mussolente, Cristiano Montagner, il quale aveva formalizzato la denuncia-querela presso la stazione dei carabinieri di Romano d’Ezzelino.

Tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini condotte dai carabinieri di Bassano del Grappa hanno consentito di giungere alla fondata conclusione in ordine alla responsabilità dei due giovanissimi, mentre gli altri quattro sono risultati estranei ai fatti. Entrambi dovranno ora rispondere del reato di furto pluriaggravato in concorso della colonnina, il cui valore supera i mille euro.