Furto di 7 bottiglie di whiskey al supermercato, denunciato 25enne

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri di Montecchio Maggiore hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione M.M., classe 1995, originario del Marocco residente in paese.

L’uomo è stato sorpreso da personale della vigilanza di un noto supermercato della zona mentre cercava di occultare nella pubblica via uno zaino ricevuto da un complice il quale poco prima aveva rubato 7 bottiglie di whiskey del valore complessivo di oltre 150 euro all’interno del predetto supermercato.

L'intervento dei militari ha permesso di bloccare M.M. prima che potesse darsi alla fuga e di recuperare la refurtiva che veniva restituita ai legittimi proprietari.

L’uomo risponderà alla competente autorità giudiziaria di Vicenza di ricettazione.