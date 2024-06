Ruba un monopattino, inseguito dai proprietari si barrica all'interno di un'auto

Verso le ore 22.50 di mercoledì, una volante della questura è intervenuta in viale Trieste, a Vicenza, dove una donna, particolarmente spaventata, aveva contattato il 113 riferendo che era uscita improvvisamente e in velocità dalla propria autovettura perché un uomo, a lei sconosciuto, aveva aperto la portiera dell’autovettura, intimandole di trasportarlo via velocemente per allontanarsi da viale Trieste.

La donna, preoccupata per l’accaduto, era immediatamente uscita dall’autovettura, portando al seguito le chiavi del mezzo, mentre l’uomo si era chiuso all’interno.All’arrivo della volante, l’uomo asserragliato nell’auto veniva riconosciuto in quanto gravato da numerosi precedenti di polizia. Convinto a uscire, questi (cittadino italiano del 1995, residente a Vicenza) ammetteva di essersi rifugiato nell’autovettura perché poco prima aveva rubato un monopattino da piazza Castello a Vicenza ma il proprietario, insieme ad alcuni suoi amici, lo avevano intravisto, ponendosi al suo inseguimento fino a viale Trieste.

E infatti, a poca distanza, veniva osservata la presenza di due giovani di origine pakistana che confermavano la versione del malvivente, dichiarando di essere ritornati in possesso del monopattino, abbandonato dal ladro appena salito in autovettura. Il responsabile dell’accaduto veniva pertanto accompagnato in questura e denunciato per il furto del monopattino e per violenza privata nei confronti dell’automobilista.