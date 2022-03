Ruba un bracciale d’oro, incastrato dalle telecamere: ladro arrestato dai carabinieri

Nella serata di venerdì, in via Chiesa Nuova a Longare, in carabinieri sono intervenuto presso la ditta "Salin S.r.l." a seguito di richiesta d'intervento.

I militari hanno arrestato in flagranza per furto aggravato di G.D.B., vicentino cinquantaquattrenne residente in città e gravato da precedenti penali. L’uomo era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza interno alla ditta mentre sottraeva degli oggetti all'interno dell'azienda.

Il 54enne è stato fermato e controllato dal personale operante nelle immediate vicinanze dell'azienda e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un bracciale in oro "750", recuperato e restituito al titolare della ditta. L’arrestato, al termine delle formalità è stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione,