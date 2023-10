Ruba la bici e la carica sul furgone del collega: tradito dalla videosorveglianza

Ladro di biciclette incastrato dalla videosorveglianza e denunciato per furto aggravato dai carabinieri. E' un romeno di 35 anni residente a Vicenza. La chiusura del cerchio è di mercoledì 27 settembre quando i militari della stazione di Carmignano di Brenta hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa sua. Il furto, invece, risale al 12 settembre proprio a Carmignano non distante dal palazzetto comunale.

La storia

La vittima è un genitore che il 12 settembre si è recato con la sua bicicletta ad una assemblea scolastica. Lasciato il velocipede vicino all’ingresso del palazzetto comunale e legata con una catena la ruota posteriore, al termine della riunione ha fatto l’amara scoperta: della sua mountain bike del valore di 500 euro si è persa ogni traccia. L'uomo si è quindi rivolto ai carabinieri per formalizzare regolare denuncia. I militari, con gli spunti investigati raccolti, hanno avviato le indagini che in breve tempo hanno portato a individuare il presunto responsabile. Grazie alle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza di un istituto di credito che puntano sul luogo del furto, gli investigatori dell'Arma hanno assistito in differita al reato. Nello specifico, un furgone bianco è arrivato e ha parcheggiato davanti al palazzetto con due persone a bordo. Sceso e allontanatosi il conducente, dopo qualche minuto il passeggero è a sua volta uscito dal mezzo. Ha prelevato la bicicletta e l’ha caricata all’interno del furgone. Quando è tornato poi il conducente il furgone è ripartito lasciando alle telecamere la targa in bella vista.

La svolta

Gli investigatori sono risaliti al proprietario del mezzo, al conducente e al ladro, ovvero il passeggero che, una volta accompagnato a casa, ha scaricato dal furgone oltre le sue cose anche la bici rubata, sotto il naso dell’ignaro conducente che non si è accorto di nulla. I carabinieri di Carmignano di Brenta, a seguito degli elementi raccolti, hanno ottenuto un decreto di perquisizione dall’autorità giudiziaria e la mattina del 27 settembre si sono presentati a casa del sospettato, a Vicenza. Nelle pertinenze dell’abitazione dell’uomo, 35anni, originario della Romania, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stata infine rinvenuta e sequestrata la bicicletta.