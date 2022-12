Ruba in casa di un'anziana, denunciata 28enne

I carabinieri della stazione di Schio hanno segnalato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza una donna, 28enne, per l’ipotesi di reato di furto in abitazione in danno di persona anziana.

La storia risale agli scorsi giorni, quando un’anziana 89enne di Schio aveva richiesto un intervento di una pattuglia dei carabinieri poiché, poco prima, aveva subito un furto in abitazione ad opera di una donna. Al termine del sopralluogo eseguito dai militari, l’anziana donna ha denunciato presso la stazione carabinieri di Schio che, mentre si trovava in casa, aveva notato una donna che si era introdotta abusivamente nei locali, approfittando evidentemente di una porta che era stata lasciata aperta. L’anziana quindi ha intimato alla sconosciuta di uscire immediatamente dall’abitazione.

Purtroppo, subito dopo, la vittima si è accorta che dalla propria camera da letto erano stati asportati vari oggetti in oro, per un valore di circa 1000 euro. Le indagini condotte dai militari, anche sulla base di una puntuale descrizione fornita dalla vittima, hanno consentito di identificare l’autrice del furto: una donna originaria di Padova, che, nonostante la giovane età, con alle spalle numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Il buon esito dell’attività investigativa, fanno sapere i carabinieri, è sicuramente frutto anche della tempestività con cui la vittima ha segnalato il fatto reato al numero di emergenza 112, consentendo così alle indagini di svilupparsi con rapidità.