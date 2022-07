Ruba di notte nelle auto in sosta, arrestato 42enne

Nella notte tra domenica e lunedì, verso le 3:30, un cittadino ha segnalato ai carabinieri dei furti in atto su delle auto in sosta in viale Della Pace a Vicenza. I militari intervenuti hanno arrestato in flagranza del reato di furto aggravato, Farik Youssef, marocchino, quarantunenne, residente in città, gravato da precedenti. L'uomo, poco prima, ha sottratto alcuni oggetti e denaro all’interno di alcune autovetture in sosta lungo la via, aprendo le auto con effrazione.

Il marocchino è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale: i carabinieri li hanno trovato in possesso della refurtiva che è stata sottoposta a sequestro e in parte restituita alle vittime. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso il tribunale di Vicenza per la convalida e giudizio direttissimo che ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.