Ruba del cibo al supermercato e aggredisce due persone, denunciato dai carabinieri

Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo dell'Alto Vicentino finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Numerose pattuglie hanno perlustrato lo scledense con vari posti di controllo eseguiti sulle principali vie di comunicazione. Anche il centro storico di Schio e la zona della Stazione ferroviaria è stato oggetto di vari controlli da parte dei militari. Complessivamente il servizio ha portato all’identificazione di 83 persone, al controllo di 40 veicoli e di 4 esercizi pubblici, e alla denuncia in stato di libertà due marocchini. Una nel centro di Schio, ovvero un 38enne sprovvisto di documenti e risultato essere irregolare nel territorio dello Stato e un altro per rapina impropria.

In questo secondo caso, il cittadino marocchino A.Y., 26enne senza fissa dimora che, presso un supermercato di Schio, dopo aver asportato dei generi alimentari, per assicurarsi la fuga, ha aggredito un dipendente dell’esercizio e un cliente intervenuto in soccorso di quest’ultimo, che hanno riportato delle lesioni lievi guaribili in pochi giorni. La refurtiva è stati poi restituita al supermercato.