Ruba dalla cassetta delle elemosine, arrestato

Martedì 26 luglio, a Tezze di Arzignano, i Carabinieri di Valdagno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, Paolo Sudiero, nato a Thiene il 24.06.1967 e lì residente in via Gorizia, celibe, nullafacente e pregiudicato.

Alle 16:30 l’uomo è stato sorpreso ad asportare delle monete presenti all’interno della cassette delle elemosine della chiesa di Sant’Agata di Tezze, mediante la tecnica del nastro adesivo legato a una barretta metallica.

In seguito a una perquisizione, sono stati sequestrati 72 euro, verosimilmente il provento del rato, insieme a numerosi attrezzi da scasso. Per fuggire, l’uomo ha spinto i carabinieri, venendo arrestato.

Al termine del rito direttissima, l’arresto è stato convalidato con la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Thiene.