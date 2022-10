Ruba cibo e alcolici da un supermercato, la polizia arresta 27enne

Nel pomeriggio dello scorso sabato 17 ottobre gli agenti della squadra volanti hanno arrestato M. M., cittadino marocchino di anni 27, residente a Vicenza.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva poco prima sottratto in un supermercato di Vicenza, non è noto quale, bevande alcoliche ed alimenti per un valore di circa 220 euro e, scoperto da alcuni dipendenti, aveva tentato di darsi alla fuga. Grazie all’intervento degli addetti alla sicurezza e di alcuni clienti, l’uomo è stato immobilizzato e tratto in arresto dagli agenti della polizia di stato che lo hanno condotto nel carcere di Vicenza in attesa della udienza di convalida in corso di svolgimento.

L’uomo, con numerosi precedenti, ad aprile del 2022 era stato inoltre raggiunto da un provvedimento del questore di Vicenza di divieto di accesso ai locali pubblici.