Ruba una bici e reagisce ai poliziotti, arrestato 54enne

Il fatto è accaduto nei pressi di Campo Marzo a Vicenza. Nel pomeriggio di giovedì la questura ha ricevuto la segnalazione di un cittadino, residente in provincia , che ha riconosciuto la propria bici rubata lo scorso novembre. La volante, giunta sul posto, ha individuato il derubato che ha esibito una copia della denuncia di furto indicando un soggetto di origine nord africana che tratteneva la sua bicicletta.

Chieste spiegazioni in merito al possesso del velocipede, lo straniero dapprima è rimasto vago, per poi accampare ipotesi poco attendibili, risultando comunque in possesso delle chiavi del lucchetto della bici. Invitato a fornire i propri documenti d’identità, l’uomo ha cercato in tutti i modi di eludere la richiesta, in quanto non in regola con il soggiorno sul territorio nazionale. Gli agenti hanno quindi accertato che il soggett (H. S., Tunisino classe 1968) risultava segnalato per numerosi precedenti e lo hanno invitato a salire a bordo della volante per raggiungere la questura.

A questo punto l’interessato si è infastidito, reagendo energicamente, opponendo violenta resistenza e cercando di divincolarsi per procurarsi la fuga. I poliziotti, pertanto, non senza difficoltà, sono riusciti a portarlo negli uffici di viale Mazzini dove lo straniero ha continuato a mantenere un atteggiamento agitato ed aggressivo nei confronti degli operatori. A quel punto è scattato l’arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo la bicicletta è stata recuperata e restituita al proprietario.

Dopo il rito direttissimo a carico dell’arrestato, il giudice ha disposto a carico dell’indagato la misura di dimora nel Comune di Vicenza e dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la questura. La posizione dello straniero è attualmente al vaglio dell’Ufficio immigrazione per poi procedere alla sua espulsione dal Territorio Nazionale.