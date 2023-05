Ruba all'Aldi e aggredisce gli agenti: in manette pregiudicato

Nel tardo pomeriggio di domenica gli agenti della squadra “volanti” sono stati inviati dalla centrale operativa della questura presso il supermercato Aldi di viale San Lazzaro, in quanto i responsabili dell’esercizio pubblico avevano richiesto l’intervento della polizia dopo aver fermato un cittadino nigeriano – in seguito identificato per tale O. O., 34enne pregiudicato - mentre stava rubando della merce. L’uomo, infatti, sottoposto a un controllo da parte di alcuni addetti alla sicurezza del supermercato, si era subito mostrato riottoso al punto che questi si erano visti costretti a contattare il 113.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno cercato ripetutamente di riportare il soggetto alla calma, ma costui, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a inveire nei loro confronti rifiutandosi anche di farsi identificare. Gli agenti, quindi, hanno immobilizzato il 34enne perché, nonostante i ripetuti moniti, è diventato sempre più violento e aggressivo. L'uomo, nel tentativo di divincolarsi, ha colpito ripetutamente al volto uno dei due agenti, provocandogli contusioni.

Dopo aver condotto il fermato negli uffici di viale Mazzini, i poliziotti lo hanno dichiarato in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, O. O. è stato collocato nelle camere di sicurezza della questura a disposizione della procura della Repubblica, in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida dell’arresto che si terrà nel corso della mattinata odierna in tribunale. In considerazione di quanto accertato, il questore ha dato disposizione all’ufficio immigrazione di avviare l’iter – in parallelo con quello giudiziario – finalizzato alla espulsione del pregiudicato straniero dal territorio nazionale.