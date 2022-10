Ruba al supermercato e ferisce la guardia, denunciato

I carabinieri di Schio hanno segnalato in stato di libertà alla procura della repubblica di Vicenza un cittadino italiano, il 37 enne G.O., per rapina impropria consumata all’interno di un esercizio commerciale del centro storico di Schio.

Nella tarda mattinata dello scorso 21 settembre era arrivata al 112 una richiesta di intervento da parte di una addetta alla sicurezza di un esercizio commerciale che segnalava un furto in atto. Le pattuglie impiegate nel dispositivo di controllo del territorio si sono immediatamente recate sul luogo del commesso reato.

Il personale in divisa ha così potuto accertare che il soggetto fermato aveva asportato della merce dagli scaffali e, onde assicurarsi la fuga, dopo aver superato le casse, aveva spintonato i due addetti alla sicurezza. A seguito dell’aggressione, un addetto alla sicurezza aveva riportato lesioni lievi, medicate al pronto soccorso dell’ospedale Altovicentino di Santorso.

L’autore della rapina è stato condotto presso gli uffici di via Maraschin e, al termine degli accertamenti, è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati di rapina impropria e lesioni personali.