Rovinosa caduta sulla Strada degli Eroi: biker grave in ospedale

Grave incidente nella tarda mattinata di domenica a Valli del Pasubio nelle Prealpi Vicentine. Per motivi in corso di accertamento un 28enne, del quale non sono ancora state rese note le generalità, è caduto in bici durante un'escursione lungo la Strada degli Eroi.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino che ha recuperato l'infortunato, il quale è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Vicenza. Il giovane avrebbe riportato un grave trauma addominale ma non sarebbe in pericolo di vita.

(Articolo in aggiornamento)