Il trattore si rovescia, giovane rimane incastrato sotto al mezzo: è in Rianimazione

Martedì, subito dopo l'ora di pranzo, un giovane è rimasto vittima di un incidente mentre era alla guida del trattore. Per cause in corso di accertamento il mezzo agricolo si è rovesciato e il giovane ne è rimasto schiacciato.

L'incidente è avvenuto ad Arsiero nei pressi d Malga Zolle di Dentro. Il giovane è stato subito soccorso e trasferito con l’elicottero di Treviso Emergenza al San Bortolo di Vicenza dove si trova ricoverato in gravi condizioni