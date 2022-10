Rompe il vetro all'auto in sosta, arrestato 54enne

Nella notte trascorsa, quella tra il 6 e il 7 ottobre, intorno alle 2:15, a Vicenza, i carabinieri della della sezione radiomobile hanno arrestato in flagranza del reato di tentato furto aggravato Hassen Slah 54enne tunisino, domiciliato in citta e gravato da precedenti.

L’uomo, alle 2 in via Alfieri, stava utilizzando un cacciavite opportunamente piegato a “s” per la rottura dei vetri di auto, danneggiando e infrangendo il vetro della portiera anteriore destra di una autovettura parcheggiata in quella via, frugando anche nel cassetto porta oggetti, senza sottrarre nulla.

Prontamente individuato e bloccato dai militari operanti, nel frattempo allertati, l’autore veniva accompagnato al comando per le operazioni di rito. L’arrestato, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della tenenza di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida in programma nella giornata odierna.