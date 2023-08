Rogo su un rimorchio carico di fieno, illeso il conducente del trattore

Poco prima delle 15:30 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP55 in Via Cusinati a Tezze sul Brenta per l’incendio di un rimorchio agricolo carico di balle di fieno: illeso il conducente del trattore.

L’uomo era intento a percorrere la strada quando si è accorto delle fiamme. I pompieri arrivati da Bassano con due mezzi, hanno spento con la schiuma il rimorchio danneggiato dalle fiamme, provvedendo allo smassamento del fieno. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.