Rogo nella cucina: appartamento evacuato

Alle 14:15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Longhella a Poianella di Bressanvido per incendio divampato nella cucina di un appartamento: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno prontamente spento le fiamme, che hanno interessato il piano cottura, la caldaia, i pensili e alcuni arredi.

Notevole la produzione di fumo che ha interessato tutto l’appartamento della famiglia senegalese composta da cinque persone. Inibito l’uso dell’alloggio fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità degli ambienti. Sul posto il sindaco per la sistemazione della famiglia. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.