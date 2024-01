Rogo nell'appartamento, anziana e il suo barboncino salvati dai vigili del fuoco

La notte scorsa, tra venerdì e sabato, mezz’ora prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monsignor Onisto a Vicenza per un principio d’incendio divampato nella cucina di un appartamento al piano terra di un condominio: salvata un’anziana e il barboncino.

L’anziana, anche se a mobilità ridotta, quando si è accorta del fumo che aveva invaso l’alloggio si è portata su una finestra, però sbarrata dalle inferriate, e ha iniziato a chiedere aiuto. I vigili del fuoco accorsi dalla vicina sede, hanno forzato le sbarre soccorrendo la donna e spegnendo il principio d’incendio, che ha causato molto fumo. Bruciata la cappa di aspirazione e il piano cottura. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e portata in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Portato in salvo anche un barboncino bianco, annerito dal fumo.

L’animale è stato affidato alle cure del genero della donna arrivato sul posto. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’appartamento sono terminate dopo circa due ore.