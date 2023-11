Rogo in uno sgabuzzino, danni da fumo in tutta l'abitazione

Alle 18:10 di martedì di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti In via Tagliamento a Pove del Grappa per un incendio divampato al primo piano di un'abitazione singola disposta su due livelli: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con due automezzi e 5 operatori, hanno prontamente spento le fiamme, divampate in uno sgabuzzino le quali hanno bruciato il materiale messo a deposito e alcuni mobili.

Danni da fumo al tutto il piano dell’abitazione. Inibito l’utilizzo del piano dove si sono sviluppate le fiamme fino al ripristino dell’impianto elettrico e delle condizioni di salubrità degli ambienti. Le cause dell’incendio sono al vaglio del personale intervenuto. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 20:40.